Juventus News
Carnesecchi Juve, pista sempre più concreta per il post Di Gregorio: ecco i numeri che convincono i bianconeri
Carnesecchi Juve, il portiere dell’Atalanta tra i principali candidati per il dopo Di Gregorio: numeri e statistiche del talento italiano
Il nome di Marco Carnesecchi continua a essere al centro delle strategie future della Juventus, con un interesse che va ben oltre la semplice suggestione di mercato. Il portiere dell’Atalanta è considerato uno dei profili più promettenti del panorama italiano e i bianconeri lo vedono come il candidato ideale per blindare la porta nei prossimi anni. Le sue prestazioni stagionali spiegano chiaramente perché il suo nome sia così caldo nell’ambiente juventino.
Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri notiziari flash, le top news e gli approfondimenti.
Con una media di appena 0.9 gol subiti a partita e ben 11 clean sheet, Carnesecchi ha mostrato una continuità e una solidità rare per un portiere della sua età. Riflessi esplosivi, presa sicura e una notevole abilità nel parare i rigori — con un impressionante 2 su 3 — lo rendono un profilo completo e già decisivo. I numeri confermano la sua crescita: 3 parate a partita, una percentuale di successo del 77% e 91 interventi totali, di cui 64 dentro l’area e 26 da fuori.
Il dato più sorprendente riguarda però i gol evitati, pari a 6.38: significa che, grazie ai suoi interventi, l’Atalanta ha subito oltre sei reti in meno rispetto a quanto previsto dai modelli statistici. Un indicatore che racconta meglio di qualsiasi parola l’impatto di Carnesecchi e il motivo per cui la Juventus lo considera un investimento strategico per il futuro
Ultimissime
video
Conferenza stampa Spalletti pre Juve Genoa: «Milik e Vlahovic possono giocare insieme. Il mio rinnovo? La priorità è la partita. Sulla Nazionale dico questo…» – VIDEO
Conferenza stampa Spalletti pre Juve Genoa: le dichiarazioni del tecnico bianconero alla vigilia del match di Serie A Oggi torna...