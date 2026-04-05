Carnesecchi Juve, pista sempre più concreta per il post Di Gregorio: ecco i numeri che convincono i bianconeri

Carnesecchi Juve, il portiere dell’Atalanta tra i principali candidati per il dopo Di Gregorio: numeri e statistiche del talento italiano

Il nome di Marco Carnesecchi continua a essere al centro delle strategie future della Juventus, con un interesse che va ben oltre la semplice suggestione di mercato. Il portiere dell’Atalanta è considerato uno dei profili più promettenti del panorama italiano e i bianconeri lo vedono come il candidato ideale per blindare la porta nei prossimi anni. Le sue prestazioni stagionali spiegano chiaramente perché il suo nome sia così caldo nell’ambiente juventino.

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Con una media di appena 0.9 gol subiti a partita e ben 11 clean sheet, Carnesecchi ha mostrato una continuità e una solidità rare per un portiere della sua età. Riflessi esplosivi, presa sicura e una notevole abilità nel parare i rigori — con un impressionante 2 su 3 — lo rendono un profilo completo e già decisivo. I numeri confermano la sua crescita: 3 parate a partita, una percentuale di successo del 77% e 91 interventi totali, di cui 64 dentro l’area e 26 da fuori.

Il dato più sorprendente riguarda però i gol evitati, pari a 6.38: significa che, grazie ai suoi interventi, l’Atalanta ha subito oltre sei reti in meno rispetto a quanto previsto dai modelli statistici. Un indicatore che racconta meglio di qualsiasi parola l’impatto di Carnesecchi e il motivo per cui la Juventus lo considera un investimento strategico per il futuro