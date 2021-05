Il Sassuolo è infuriato con Jeremie Boga dopo il suo addio ai neroverdi annunciato a L’Equipe: le parole di Carnevali e la decisione della società

Il Sassuolo è infuriato per l’annuncio di Boga ieri a L’Equipe: l’ivoriano ha detto che andrà via. Il club non ha preso bene questo annuncio a mezzo stampa e multerà il calciatore. Giovanni Carnevali ha rilasciato anche alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport.

«Il giocatore non si muove per meno di 40 milioni e visto che non sono arrivate offerte così formulate, Boga non è in vendita».