Carnevali ‘blinda’ Politano: «Presto parleremo. Anche con l’Inter»

Le dichiarazioni di Carnevali nel pre-partita di Inter-Sassuolo nella quale l’amministratore delegato nero-verde parla anche di calciomercato

L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, è stato intervistato ai microfoni della redazione di Premium Sport: «La stagione del Sassuolo è stata più che sufficiente, per come si era messa la stagione ad inizio anno ottenere la salvezza con due turni di anticipo ci rende più che soddisfatti. Scansarsi? Certe cose sono offensive, tutte le squadre scendono in campo per ottenere il massimo risultato, ci vuole grande professionalità e in questo non siamo mai mancati. Aspettiamo la fine del campionato, poi a fine anno ci siederemo insieme alla proprietà per programmare la prossima stagione».

Prosegue e conclude Carnevali: «La prossima sarà la sesta stagione consecutiva in Serie A per il Sassuolo e penso che questo sia un grande risultato. Possiamo ritenerci soddisfatti e ci sarà tempo per la programmazione. Politano? Siamo concentrati sulla gara di stasera, poi avremo tempo e modo per pensare al suo futuro, è ancora presto per poterne parlare. E’ un calciatore importante, in questa seconda parte di stagione ha fatto molto bene e ha contribuito alla nostra salvezza. Lui è stato probabilmente il nostro più grande acquisto di gennaio, vedremo che richieste arriveranno a fine anno. Se Ausilio mi ha chiamato? No, ci siamo incrociati ma non ne abbiamo parlato, ci sarà tempo per farlo, con l’Inter così come con altre squadre».