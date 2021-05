Real Madrid, Casemiro: «Bisogna sempre cambiare quando non si vincono i titoli»

Casemiro ha parlato nel post partita di Real Madrid-Villareal: queste le parole del centrocampista dei blancos

Casemiro, centrocampista del Real Madrid, ha parlato dopo la vittoria contro il Villareal, che non è valsa per il titolo ai blancos.

«Penso che dovevamo vincere e aspettare quello che accadeva in Valladolid-Atlético. Hanno vinto. Hanno fatto quello che dovevano fare. Non c’è altro da fare se non congratularmi con loro. Hanno vinto il campionato. Congratulazioni. Siamo tutti in attesa di capire cosa succederà. Abbiamo lottato, ma quando l’Atleti vinceva e noi perdevamo e abbiamo già capito… Abbiamo fatto tante cose buone. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, come richiesto da questo stemma. Dopo 60 infortuni, Covid abbiamo lottato fino alla fine per il campionato. Questo stemma ti costringe a combattere per tutto. Tutti i giocatori sono orgogliosi di questa stagione. È stato un anno molto difficile per noi. Devi sempre cambiare quando i titoli non vengono vinti, ma stiamo lavorando e facendo le cose bene».