Casillas che traguardo: raggiunte le mille presenze in carriera

Il portiere della Spagna, campione di tutto, Iker Casillas ha raggiunto a 36 anni la millesima presenza in carriera

Se si ripensa alla Spagna di Del Bosque vengono subito in mente le geometrie di Xavi o la classe di Iniesta. Un’altra pedina fondamentale è stata senza dubbio Iker Casillas. A detta di molti uno dei portieri più forte del mondo, Casillas ha raggiunto un nuovo incredibile traguardo a 36 anni suonati. Nella partita di campionato portoghese tra il suo Porto e il Belenenses ha raggiunto la presenza numero mille in carriera. Un obiettivo che in pochi possono dire di aver raggiunto.

Iker però si trova in una più che discreta compagnia. Nel club dei millenari infatti c’è anche l’eterno rivale e amico di sempre Gigi Buffon. Insieme a lui altre due leggende con un passato in Serie A come Paolo Maldini e Javier Zanetti. Poi ci sono anche molti altri portieri come Shilton, Ceni, Seaman, Clemence e James. Tuttavia di questi solo Buffon e Casillas sono ancora in attività. Un grande traguardo dunque quello raggiunto dall’ex gloria del Real Madrid, che ha indossato i guantoni per la prima volta nel 1999 e da allora non gli ha ancora tolti.