Casini, messaggio per Abodi: «Una garanzia di competenza e professionalità»

Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ha lanciato un messaggio dove si complimenta con Andrea Abodi

IL MESSAGGIO – «Congratulazioni ad Andrea Abodi. La sua vasta esperienza nelle leghe professionistiche e nell’Istituto per il Credito Sportivo, per citarne solo alcune, ne fanno profilo ideale e sono sicura garanzia di competenze e professionalità per favorire le riforme del calcio, con l’urgenza delle infrastrutture, delle risorse e della cultura, e per sostenere tutto lo sport italiano. Un ringraziamento al Governo e al Presidente della Repubblica per aver ripristinato un Ministro dello sport».