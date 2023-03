Caso Barcellona, Valvedere e Luis Enrique chiamati a testimoniare

Luis Enrique ed Ernesto Valverde, entrambi ex allenatori del Barcellona, dovranno testimoniare in merito al caso Negreira

Secondo quanto riportato da El Pais, saranno ascoltati presto Luis Enrique ed Ernesto Valverde. I due allenatori avevano guidato il Barcellona in passato e per questo dovranno rispondere in merito ai pagamenti del club blaugrana a José María Enríquez, vicepresidente del Comitato tecnico arbitrale spagnolo tra il 2001 e il 2018.

La vicenda assume quindi nuovi scenari sempre più preoccupanti per il club blaugrana.