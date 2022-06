Caso Mendy, salgono a otto le accuse di stupro per il terzino del City

Caso Mendy, il terzino del Manchester City ancora nella bufera. Le accuse di stupro a suo carico sono ora aumentate

Benjamin Mendy di nuovo nel caos. Il terzino del Manchester City, infatti, è stato accusato nuovamente di stupro, con otto denunce totali ora a suo carico, più un ulteriore caso di tentato stupro e uno di violenza sessuale.

Il giocatore si è dichiarato non colpevole per tutti i capi di imputazione e dovrà comparire in tribunale il prossimo 25 luglio.