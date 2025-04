Caso scommesse, nelle 39 pagine compare anche il nome di Dusan Vlahovic. La situazione del giocatore della Juve

Il calcio italiano è tornato, nella giornata di ieri, ad essere scosso dal fenomeno delle scommesse illegali, con la Procura di Milano che ha avviato un’indagine che coinvolge circa 12 calciatori accusati di aver giocato online su piattaforme non autorizzate.

Un fenomeno che nasce dalle analisi delle dichiarazioni di Sandro Tonali e Nicolò Fagioli, già sanzionati dalla giustizia sportiva e che ha visto un sequestro preventivo di oltre 1.5 milioni di euro a carico di cinque soggetti estranei al mondo del calcio.

Tra i nomi nuovi emergono quelli di Alessandro Florenzi, Nicolò Zaniolo, Weston McKennie, Mattia Perin, Angel Di Maria, Samuele Ricci, Raoul Bellanova, Leandro Paredes, Matteo Cancellieri. Calciatori che avrebbero pagato, secondo gli inquirenti, i debiti accumulati al gioco attraverso l’acquisto fittizio di orologi in una gioielleria milanese, la Elysium, mai realmente ritirati.

Le somme spese sono ingenti: nelle 39 pagine del decreto, si fa riferimento a circa 1,3 milioni di euro tra bonifici in proprio e pagamenti grazie ai prestiti da altri giocatori per Fagioli, mentre nel caso di Tonali, tuttavia, per la legge penale si tratta di una contravvenzione punibile con una sanzione lieve, evitabile con l’oblazione.

Nel decreto figura inoltre, ma è quasi una curiosità, anche il nome di Dusan Vlahovic, che ha versato alla gioielleria Elysium 100.000 euro in due tranche nel giro di pochi giorni per acquistare quattro orologi: a differenza di altri coinvolti, parrebbe trattarsi di un acquisto autentico, dato che il serbo non è indagato e non risulta nemmeno tra coloro che aiutavano Fagiolo con dei prestiti.