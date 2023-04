Cassano: «Allegri? Da quando allena lui la Juve fa solo gare di merda»

Antonio Cassano, ex attaccante, ha parlato della prestazione della Juventus nel match contro l’Hellas Verona

PAROLE – «Ho visto due partite di merda sia della Juve che dell’Inter. La Juve ha vinto una partita che non meritava, ha giocato malissimo, il Verona ha fallito tre occasioni clamorose. La Juve ha fatto il gol su una bella triangolazione, il suo allenatore parla di gare sporche, ma da quando allena lui la Juve fa solo gare di merda. Comunque sono in corsa per il quarto posto anche con la penalizzazione».