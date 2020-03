Cassano: «Taglio stipendi Juve? Significa solo una cosa…»

Antonio Cassano, ex calciatore, ha parlato in diretta video, intervendo anche a proposito del taglio degli stipendi della Juve

Intervenuto in diretta video con il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, Antonio Cassano ha parlato del taglio degli stipendi della Juve. Di seguito riportate le dichiarazioni dell’ex Pibe de Oro.

«Se la Juve ha tagliato gli stipendi di marzo, aprile, maggio e giugno significa che questo campionato non si giocherà. Se no non c’era motivo… Perché non è stato fatto di mese in mese? Vuol dire che il campionato non riprenderà. È giusto che questo venga fatto in Serie A, non sono d’accordo in Serie B e C».