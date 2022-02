Cassano boccia Zaniolo: «Sempre a testa bassa, non è un grande giocatore»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Antonio Cassano stronca il talento di Zaniolo: l’ex fuoriclasse barese non convinto del potenziale da campione del romanista

Nel corso della Bobo TV, in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha parlato anche di Nicolò Zaniolo, stroncandone un pochino il talento, ecco le sue parole:

ZANIOLO – «Quando sta bene, con quel fisico riesce a fare il gol e la giocata. Però per me non è un grande giocatore. L’idea del passaggio, ad esempio, non la ha ancora. Si mette a testa bassa e parte verso la porta».