Francesco Cassata passa dal Sassuolo al Frosinone in prestito: è ufficiale

Colpo del Frosinone nelle ultime ore di calciomercato: dopo gli arrivi di Joel Campbell, Marco Capuano e Rai Vloet, come riporta Sky Sport, la società gialloblù ha chiuso anche per Francesco Cassata. Il centrocampista classe 1997 arriva in prestito dal Sassuolo, club in cui ha militato nell’ultima stagione. Il giovane centrocampista, che nelle ultime ore è stato vicino all’approdo al Chievo Verona, è pronto per la sua nuova avventura in Serie A con la maglia dei ciociari. Ecco l’annuncio ufficiale del trasferimento apparso sul sito del Frosinone: «Il Frosinone Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Francesco Cassata. Il centrocampista classe ’97 arriva a titolo temporaneo dal Sassuolo».