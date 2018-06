Cavani, doppietta da sogno: eurogol su assist di Bentancur – VIDEO

Matador Cavani scatenato in Uruguay-Portogallo, che doppietta per il bomber del Psg! Il secondo gol è una perla, rivedi l’azione del gol

Il Matador Cavani si è definitivamente sbloccato e sale in cattedra come uomo Mondiale per l’Uruguay. Dopo aver trovato nella fase a gironi il primo gol nel Mondiale 2018 in Russia, il numero 21 della Celeste è salito in cattedra nell’appuntamento odierno tra Uruguay e Portogallo. La gara, in programma a Sochi alle ore 20, mette in palio un posto nel quarto di finale contro la Francia, che ha eliminato questo pomeriggio l’Argentina dal trofeo.

Dopo appena 6 minuti di gioco Cavani ha trovato il gol dell’1-0 trovando lo stacco imperioso su cross di Suarez con un colpo di testa che ha battuto Rui Patricio. Nel secondo tempo il Portogallo pareggia 1-1 grazie al gol di Pepe che beffa la difesa da calcio d’angolo, un colpo di testa che batte Muslera. Ma pochi minuti dopo è ancora Cavani il protagonista odierno: il Matador trova la doppietta con un gol fantastico, di destro a giro sul secondo palo, dopo aver sfruttato al meglio la palla al bacio fornitagli da Rodrigo Bentancur.