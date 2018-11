Edinson Cavani tarda a rinnovare con il PSG. Il Napoli è pronto a lanciare l’assalto al suo ex centravanti: le ultimissime

Il Napoli ha un sogno: riportare Edinson Cavani al San Paolo. Il Matador è uno dei grandi obiettivi di Aurelio De Laurentiis e non è più un mistero. Il club azzurro attende un segnale da Parigi per tentare il blitz, magari già a gennaio (difficilissimo). Arek Milik non convince, è stato criticato anche in Patria e non è da escludere una sua partenza. Il PSG sta guardando al futuro con un occhio ai rapporti nello spogliatoio e proprio per questo motivo il giocatore uruguaiano sta faticando a intendersi con i vertici del club per il rinnovo del contratto in scadenza nel giugno 2020.

Il Matador non ha un buon rapporto con una parte dello spogliatoio parigino, in particolare con la ‘fazione Neymar‘ e la società vuol capire come va la stagione per impegnarsi a lungo con il bomber uruguaiano. Il Napoli ha fiutato la situazione e ha già sondato il terreno per il clamoroso ritorno di Cavani all’ombra del Vesuvio. La premessa però è d’obbligo: il giocatore deve fare uno sconto sull’ingaggio da 10 milioni più bonus percepiti a Parigi, dovrà spalmare la cifra su più anni. Manovre di avvicinamento in corso d’opera secondo La Gazzetta dello Sport. Napoli sogna il ritorno dell’amato Matador.