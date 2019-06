Ceballos, gran gol con la Spagna U21: il Milan osserva – VIDEO

La Spagna vince contro la Polonia nell’Europeo U21: Ceballos segna un gran gol su punizione e il Milan osserva interessato

Il quarto gol di Ceballos in Spagna-Polonia non è affatto una buona notizia per l’Italia, ma forse lo è per il Milan, che segue insistentemente il giocatore.

Lo spagnolo, al 71′, ha messo in rete una grandissima palla su punizione. Il gol farà sicuramente sorridere il club rossonero, che segue il centrocampista offensivo con molto interesse e per il quale c’è stato anche un incontro con i blancos.