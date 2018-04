Ceferin appoggia Collina, Marelli attacca: «Se ne andrà quando lo dirà lui»

La lunga intervista concessa da Ceferin, presidente della UEFA, ha aperto un dibattito che vede protagonista anche Collina, nei cui confronti l’ex arbitro Marelli non dice proprio parole al miele

Il VAR, la FIFA, il livello degli arbitri europei, la risposta ad Andrea Agnelli e a Gianluigi Buffon. Ceferin ha parlato di tutto questo a La Gazzetta dello Sport. Un’intervista che, secondo l’ex arbitro Luca Marelli, sarebbe stato un vero e proprio esercizio di equilibrismo per non scontentare nessuno. Quest’ultimo, sul proprio profilo Facebook, ha detto la sua sui temi portanti della one to one, ovvero il VAR e Pierluigi Collina.

Leggendo fra le righe delle dichiarazioni del Presidente della UEFA, infatti, Marelli è arrivato alle seguenti conclusioni: «No al VAR perchè no. E basta. Dimostrazione che, come ho detto mille volte, non c’è un motivo specifico e tecnico per il diniego al VAR ma è una questione di principio». Ma ci va ancor più duro quando si tratta del designatore arbitrale: «Collina se ne andrà quando lo dirà lui. E non è escluso affatto che Collina decida autonomamente di occuparsi solo della FIFA, lasciando la UEFA ad altri. Prima dell’uscita di Agnelli: Collina avrebbe lasciato la UEFA al 70%. Dopo l’uscita di Agnelli: Collina lascia la UEFA al 10%. Collina non è vanitoso ma non darà mai la soddisfazione a qualcuno di affermare “si è dimesso per le richieste in tal senso dall’esterno”. Piuttosto si taglia una mano…».