Ceferin: «Allianz Arena? No alle iniziative populiste, non siamo omofobi»

Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, parla in merito alla decisione presa sull’Allianz Arena colorata di arcobaleno

Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, ha parlato a Die Welt in merito al divieto di illuminare con i colori arcobaleno l’Allianz Arena di Monaco in occasione di Germania-Ungheria a sostegno della comunità LGBT.

«Non vogliamo essere utilizzati per iniziative populiste, questo è l’unico motivo per cui abbiamo preso questa decisione. Troppo spesso si tenta di sfruttare il calcio. Sapete benissimo che la UEFA non è un’organizzazione omofoba e ovviamente non lo sono nemmeno io personalmente».