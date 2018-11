Cellino su Tonali: «Non faccio prezzi. Mi ricorda Pirlo e O’Neill»

Il presidente del Brescia Cellino parla del futuro di Sandro Tonali, gioiello del Brescia, finito nel mirino delle big italiane ed europee

Tutti pazzi per Sandro Tonali! Il centrocampista classe 2000 del Brescia piace alle grandi squadre ma, almeno per ora, se lo coccola il Brescia. Il presidente Cellino ha parlato alla Gazzetta dello Sport, dicendo la sua sul futuro del ragazzo: «Non faccio cifre, sto cercando di proteggere un vero talento. Papà Cellino? No, diciamo che sono lo zio. Ha una famiglia solida, tipica lombarda. Ha promesso a me e alla mamma che finirà lo scientifico. Meritava la Nazionale? Certo, e metterà in difficoltà Mancini, perché è pronto. E’ il prototipo del centrocampista moderno, inventa e difende».

Cellino ha parlato del paragone con Pirlo e con O’Neill: «Il nuovo Pirlo? Si assomigliano fisicamente, per il resto sono diversi: Pirlo alla sua età giocava più avanti poi Ancelotti gli ha cambiato ruolo, Sandro ha grandi doti di equilibratore e credo farà il percorso inverso: tra qualche anno giocherà trequartista. E’ formato dal punto di vista muscolare e ha il senso del gol. Mi ricorda O’Neill che dal Cagliari è poi passato alla Juve. Fabian ha avuto la carriera rovinata dall’alcol, Sandro è un 18enne con la testa da adulto. Difficile tenerlo senza la A? Temo di sì. Ma non c’è solo lui, abbiamo altri giocatori interessanti: Cistana, Spalek, Bisoli. Non vorrei perderli tutti».