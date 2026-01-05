Celtic cambia tutto! Via Nancy, scossone in panchina per il club scozzese. Cosa sta accadendo

Celtic cambia tutto! Esonerato Nancy, terremoto in panchina per il club scozzese. Cosa sta succedendo

La notizia era nell’aria, ma la tempistica e la modalità hanno colto di sorpresa tifosi e addetti ai lavori. Un vero e proprio terremoto tecnico scuote la Scozia: il Celtic ha annunciato ufficialmente di aver sollevato dall’incarico il proprio allenatore, Wilfried Nancy. La decisione è arrivata come un fulmine a ciel sereno nel pomeriggio odierno, attraverso un comunicato laconico apparso sui canali ufficiali del club di Glasgow. La nota della società non lascia spazio a interpretazioni: la separazione avviene con “effetto immediato”, segnale inequivocabile di una frattura ormai insanabile tra la guida tecnica e la dirigenza dei Bhoys.

L’annuncio e la fine del progetto

“Il Celtic Football Club annuncia di aver deciso di esonerare Wilfried Nancy con effetto immediato”, recita l’incipit del comunicato. Si chiude così, in modo brusco, l’esperienza europea del tecnico francese. Nancy, allenatore noto per la sua filosofia di gioco propositiva e per l’ottimo lavoro svolto in precedenza nella MLS (Major League Soccer) con Columbus Crew e Montreal, era arrivato in Scozia con l’etichetta di innovatore. Tuttavia, l’adattamento al calcio britannico e, soprattutto, l’enorme pressione che grava sulla panchina di Celtic Park, si sono rivelati ostacoli insormontabili. La mancanza di continuità nei risultati e, probabilmente, divergenze sulla gestione della rosa hanno spinto il board a premere il pulsante di reset.

Celtic Park non perdona

Guidare i biancoverdi di Glasgow non è un mestiere per tutti. In un campionato come la Scottish Premiership, dove il secondo posto è spesso considerato un fallimento e la rivalità con i Rangers non ammette passi falsi, il tempo è una risorsa scarsissima. La dirigenza ha ritenuto necessario intervenire subito per non compromettere gli obiettivi stagionali. La squadra, costruita per dominare in patria e ben figurare in Europa, sembrava aver perso la bussola sotto la guida del francese.

Caccia al successore

Con l’uscita di scena di Nancy, si apre ora il casting per la panchina più prestigiosa di Scozia. I bookmaker britannici stanno già scatenando il toto-nomi. Il Celtic ha bisogno di una figura carismatica, capace di ricompattare immediatamente lo spogliatoio e di reggere l’urto di una tifoseria esigente e passionale. L’era Nancy è finita prima ancora di poter davvero sbocciare; ora a Glasgow si attende solo il nome di chi raccoglierà questa eredità pesante.