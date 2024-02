Il CEO del Genoa: «Gudmundsson Fiorentina? Ecco la verità»

Andres Blazquez, CEO del Genoa, ha parlato in conferenza chiarendo la questione legata ad una possibile partenza di Gudmundsson

PAROLE – «Sul tema Gudmundsson, mi fa un po’ sorridere tutte queste storie che sono state montate dai tifosi e dai giornalisti. Per Albert abbiamo avuto un’offerta tre giorni prima che finisse il mercato. Mi ha chiamato la Fiorentina e mi ha detto che volevano l’islandese, io gli ho risposto di non mandarci offerte perché non lo avremmo venduto.

Gli ho detto: ‘ti dico un prezzo così capisci che non vogliamo venderlo: 40 milioni’. E’ arrivata un’offerta e ho impiegato tre minuti per dire no. Ho ringraziato per l’offerta ma ho rifiutato. So che hanno insistito molto con Albert, è venuto da me, mi ha detto che gli avevano fatto un’offerta molto importante e cosa ne pensassi.

Io gli ho risposto: ‘Tu sei troppo importante per noi, per venderti in questo momento. Non possiamo venderti, per noi sei la differenza tra il poter arrivare nelle prime dieci e senza di te non ci arriviamo, Le squadre ti cercano, sei un calciatore molto importante per noi e non ti posso dare via’. Lui allora mi ha detto che ha capito, ha ringraziato ed è andato via.

La Fiorentina ha incrementato l’offerta e non ho risposto perché ho detto a Barone che non lo avremmo ceduto e allora perché rispondere ad una domanda fatta prima? Albert si è comportato in una maniera impeccabile. Finito il mercato mi ha scritto un messaggio: ‘Ok Andres, adesso arriviamo nella top ten».