Yonghong Li è a Londra, per cercare di capire se ci sono i margini per portare a termine la cessione del Milan: le ultime

Giorni molto caldi per il Milan. E le notizie più calde arrivano dall’Inghilterra, come riporta il Sole 24 Ore. Il presidente Yonghong Li sarebbe infatti a Londra, con l’intento di trovare una soluzione per sistemare la delicatissima situazione dei rossoneri. L’azionista di maggioranza cinese sta avendo diverse riunioni in varie banche d’affari, con Rocco Commisso e la famiglia Ricketts per ora ancora in stand-by: le offerte delle due cordate per ora sono state rispedite al mittente. Per domani è prevista infatti la scadenza per la restituzione dei 32 milioni bonificati da Elliott per l’ultimo aumento di capitale del club.

Qualora questi soldi non fossero rimborsati entro domani da lunedì il fondo potrà avviare l’escussione del pegno. Al lavoro per conto del proprietario del club rossonero ci sono gli advisor finanziari di Alantra e lo studio legale White & Case: Rocco Commisso è affiancato da Goldman Sachs, mentre la famiglia Ricketts da Morgan Stanley. Nelle prossime ore potrebbero esserci novità di rilievo. Con il Milan che spera di non dover far fronte ad una nuova crisi dirigenziale, dopo essere già stato scalzato per un anno dalle competizioni europee.