Cessione Salernitana, Nuccilli spinge per rilevare il club

Cessione Salernitana, pressing dell’imprenditore romano Nuccilli per rilevare il club granata: le ultime sulla situazione

Come riferito da Sky Sport, l’imprenditore romano Alessandro Nuccilli è in pressing per rilevare la Salernitana. Nuccilli è pronto a presentare a breve un’offerta tra i 30 e i 35 milioni di euro, che verrà valutata attentamente nei prossimi giorni.

Possibile poi un incontro per chiudere l’affare entro il 27 dicembre. Martedì, invece, la FIGC deciderà sulla richiesta dei granata di prolungare il trust per concludere questo campionato.