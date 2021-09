Cessione Saul, il racconto di Cerezo: «Affare chiuso alle 23.57...»

Il presidente dell’Atletico Madrid Cerezo ha raccontato la trattativa per la cessione di Saul al Chelsea

Enrique Cerezo, presidente dell’Atletico Madrid, ai microfoni di Onda Cero ha raccontato la trattativa last minute per la cessione di Saul Niguez al Chelsea.

«Saul voleva andarsene. Abbiamo accettato quello che era il suo desiderio. Non ho vissuto gli ultimi minuti del mercato in un modo molto speciale, alla fine la Premier League chiude il mercato un’ora dopo di noi e questo ha dato del margine. Il contratto di Saul si è chiuso intorno alle 23:57 e a quel punto abbiamo ingaggiato Griezmann come volevamo e siamo stati tutti contenti».