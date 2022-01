Champions League, i gironi della prossima edizione in due mesi: i dettagli

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Champions League: la UEFA accorcia la fase a gironi per la prossima stagione prima dei Mondiali in Qatar. Tutti i dettagli

La UEFA ha diramato le date della prossima fase a gironi della Champions League. Il sorteggio della stagione 2022/2023 si terrà il prossimo 25 agosto, mentre la prima giornata andrà in scena il 6 e il 7 settembre. L’ultimo turno sarà invece in programma l’1 e il 2 novembre.

Il sorteggio degli ottavi di finale è stato invece programmato per il 7 novembre. Tutto in due mesi prima dei Mondiali in Qatar che scatteranno a novembre.