Inizia la nuova Champions League e si cambia. Verrà inserito il quarto cambio a partire dai supplementari, ci sarà un nuovo orario

Tante novità nella nuova Champions League che farà il suo debutto quest’oggi con i sorteggi in programma alle 18. Debutterà quest’oggi il nuovo format per il triennio 2018-2021 che prevede l’ingresso garantito ai club dei grandi campionati, nuovi orari, premi ancora più alti e anche una sostituzione in più ma solo a partire dagli ottavi di finale e solo dai supplementari, panchine in finale con 12 giocatori e la possibilità di inserire 3 nuovi giocatori in rosa a gennaio, anche se hanno già giocato la Champions con un’altra maglia.

Tantissime dunque le novità ma non è prevista, almeno per il momento, la ‘moviola in campo’. Niente Var, nonostante le indiscrezioni e le pressione dell’Eca del presidente Agnelli. Le prime 4 nazioni per ranking Uefa (Spagna, Inghilterra, Italia e Germania) hanno 4 club nei gruppi, senza playoff. La quinta (oggi la Francia) ne ha 2 più 1 ai playoff. Nella fase a gironi si gioca alle 18.55 (due partite) e alle 21 (sei partite). La Champions distribuirà 1,95 miliardi di euro ai club partecipanti. La Juve può considerare nelle sue casse già 58 milioni, dovesse perderle tutte, ma vincere la coppa potrebbe portare oltre 130 milioni, qualcosina in meno per le altre italiane.