Real Madrid, Zinedine Zidane commenta il raggiungimento della terza finale di Champions League consecutiva

Il Real Madrid di Zinedine Zidane è in finale di Champions League per la terza stagione consecutiva. La squadra ‘blanca’ elimina il Bayern Monaco dopo una sofferta semifinale e prepara le valigie per Kiev (finale il 26 maggio). L’allenatore francese, nel post partita del ‘Bernabeu’, ha commentato così il prestigioso traguardo: «Abbiamo sofferto tanto contro una grande squadra, ce l’abbiamo fatta ancora una volta. Eravamo entrati malissimo in partita, poi abbiamo fatto molto meglio nella seconda parte quando abbiamo segnato subito».

L’allenatore del Real ha poi proseguito: «Noi giochiamo così, non possiamo stare dietro. Siamo contenti per questa finale. La più bella? Tutte, ma adesso c’è questa che va ancora giocata, possiamo difenderla un’altra volta. Roma in finale? Nel calcio può succedere tutto».