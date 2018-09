Simeone sta con Allegri: «Sì al Var in Champions League»

Var in Champions League, anche Diego Simeone si schiera al fianco di Massimiliano Allegri: ecco le parole del tecnico dell’Atletico Madrid

«Posso solo dire che il Var avrebbe evitato questa decisione all’arbitro, rimanere in dieci al 29′ in Champions League per un episodio così dispiace, perderemo Ronaldo, ma speriamo per pochissime giornate»: così Massimiliano Allegri ha commentato l’espulsione di Cristiano Ronaldo in Juventus-Valencia. Il tecnico bianconero ha sottolineato la necessità di adottare il Var anche in Champions League e della stessa opinione è Diego Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid.

Ecco le parole del Cholo: «Con l’evoluzione del Var e vedendo come è stato espulso Cristiano Ronaldo, serve attenzione in ciò che si fa: sembrava non avesse fatto niente ma è stato espulso». E aggiunge: «Ora gli arbitri hanno un aiuto per seguire il gioco, l’intensità e le situazioni di campo: secondo me il Var favorisce la giustizia nel gioco, non può fare altro che migliorare la situazione».