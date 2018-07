Chelsea al centro del mercato: non solo in, occhio ai possibili out

Sarri fa la spesa in Serie A, caldo l’asse Torino-Londra. Hazard, Courtois, Kante e Willian puntano i piedi?

Dura la vita per Maurizio Sarri alla guida del Chelsea. Dopo neanche una settimana dal suo insediamento sulla panchina del Blues, l’ex tecnico del Napoli deve far fronte alle prime grane “post mondiale”. Non solo mercato in entrata ma anche opzioni in uscita di grandi nomi. Hazard, Courtois, Willian e Kante puntano i piedi secondo i tabloid inglesi.

Eden Hazard lancia messaggi al Real Madrid dopo la finale per il terzo posto al Mondiale di Russia. I Blancos devono fronteggiare la partenza di Cristiano Ronaldo alla Juventus e cercano la “nueva estrella de Madrid“. Il Chelsea chiede 250 milioni di euro a fronte di un’ipotesi da 170 milioni rilanciata dai media spagnoli. Hazard sarà il tema caldo del mercato da qui al 19 agosto.

Kantè, fresco campione del Mondo con la Francia, nel mirino del Barcellona che deve colmare il vuoto in mediana lasciato da Paulinho. Courtois sempre in orbita Real Madrid, mentre Willian piace al Manchester United e, secondo i tabloid inglesi, Josė Mourinho sta pressando per il brasiliano, valutato intorno gli 80 milioni. Mentre Alvaro Morata entra nel mirino del Milan, che potrebbe fare un investimento dopo aver piazzato Kalinic e Bacca.

Per quanto riguarda il mercato in entrata, invece, il Chelsea punta il campionato di Serie A, su indicazione di Maurizio Sarri. Dopo Jorginho, stretta finale con la Juventus per Daniele Rugani: costo dell’operazione 40/45 milioni di euro per il centrale bianconero. Sull’asse Torino-Londra si scalda Gonzalo Higuain: 65 milioni la richiesta dei bianconeri. Alex Sandro, invece, va verso Parigi, nonostante il sondaggio dei Blues. Insomma, Chelsea cantiere aperto. Oltre alle entrate ci sono da tenere d’occhio le potenziali perdite in tema di top players.