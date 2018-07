Chelsea-Inter, ICC 2018: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Chelsea-Inter, International Champions Cup 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e streaming

Inter Chelsea è una delle partite in programma per la International Champions Cup 2018. In programma alle ore 20 all‘’Allianz Riviera di Nizza, dove i nerazzurri dopo le prime amichevoli estive giocano la prima partita “tosta” della loro estate, confrontandosi con una delle big europee. I Blues però non parteciperanno alla prossima Champions League, essendo arrivati quinti in campionato; ci sarà subito grande lavoro da svolgere per il nuovo allenatore Maurizio Sarri, che dovrà riportare la squadra londinese al posto che le compete provando magari a vincere la Premier League, impresa riuscita in passato a tecnici italiani come Carlo Ancelotti e Antonio Conte.

Chelsea-Inter: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 20.05

Chelsea-Inter: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Chelsea-Inter: probabili formazioni e pre-partita

L’Inter punta a crescere e la sfida contro il Chelsea può essere l’occasione giusta per mostrare i muscoli. Ritrovata la maggior parte dei titolari, Luciano Spalletti sta preparando la sfida contro la squadra di Maurizio Sarri: sarà la quinta amichevole estiva per i nerazzurri, che sono riusciti a vincere solo in un’occasione, all’esordio contro il Lugano. Dopodiché un KO e due pareggi: rispettivamente contro Sion, Zenit San Pietroburgo e Sheffield United. Per questo il match con i Blues può essere importante per il morale della squadra, chiamata a lanciare messaggi positivi.

QUI INTER – Nella giornata di venerdì l’Inter ha effettuato un allenamento molto intenso (palestra, stretching e campo), oltre a passare del tempo in sala video per affinare dei dettagli in vista del match col Chelsea. Tecnica individuale, scambi brevi e lunghi e lavoro sui tocchi di prima, oltre che sul recupero palla: questo il menu della seduta. Nella partitella finale possibili indizi per la formazione che scenderà in campo a Nizza. E’ tornato a disposizione Politano, che potrebbe entrare in ballottaggio sia con Emmers che con Lautaro.

QUI CHELSEA – Seconda uscita stagionale per il Chelsea di Maurizio Sarri, che affronterà l’Inter dopo la sfida in Australia contro il Perth Glory vinta 1-0. Ancora diversi gli assenti (in vacanza dopo il Mondiale), per questo è possibile vedere in campo a Nizza una formazione simile a quella vista cinque giorni fa. Morata confermato da centravanti, in porta potrebbe esordire Thompson. Jorginho giocherà in mezzo al campo.

PROBABILE FORMAZIONE INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Dalbert; Gagliardini, Asamoah; Candreva, Emmers, Lautaro; Icardi.

PROBABILE FORMAZIONE CHELSEA: (4-2-3-1): Thompson; Zappacosta, Luiz, Ampadu,Emerson Jorginho,Bakayoko; Pedro,Barkley,Hudson-Odoi; Morata

Chelsea-Inter: i precedenti del match

Per il secondo anno consecutivo, Inter e Chelsea si sfidano nella International Champions Cup: le due squadre infatti si erano incontrate nel 2017 con la differenza che la partita si svolse a Singapore. Luciano Spalletti iniziava a conoscere il mondo nerazzurro, Antonio Conte aveva già regalato la Premier League ai Blues. L’ amichevole vide prevalere l’Inter grazie ai gol di Stevan Jovetic e Ivan Perisic, cui il Chelsea aveva replicato con l’autorete di Geoffrey Kondogbia.

Naturalmente, all’interno degli incontri ufficiali, c’era stato l’ottavo di finale della Champions League 2009-2010, quando il grande ex (e poi tornato a Stamford Bridge) José Mourinho aveva compiuto il primo vero passo verso il Triplete, eliminando gli inglesi di Carlo Ancelotti: l’Inter aveva vinto 2-1 a San Siro con le reti di Diego Milito ed Esteban Cambiasso (il Chelsea aveva momentaneamente pareggiato con Salomon Kalou), il vero capolavoro era arrivato tre settimane più tardi con la rete di Samuel Eto’o, che a 12 minuti dal termine aveva consentito ai nerazzurri di vincere a Londra.

Chelsea-Inter: l’arbitro del match

L’arbitro dell’amichevole che vedrà l’undici di Spalletti affrontare quello di Maurizio Sarri sarà Nicolas Rainville, 36enne di Nimes. Nel corso dell’ultima stagione Rainville è stato il direttore di gara del match che ha visto l’Inter primavera sfidare lo Spartak Mosca in una partita di Youth League, terminata con la vittoria dei nerazzurri di Stefano Vecchi ai calci di rigore

Chelsea-Inter Streaming: dove vederla in tv

Chelsea-Inter sarà trasmessa a partire dalle ore 20.05 sulle frequenze satellitari di Sky Sport 1 (anche in HD, canale 201), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go.