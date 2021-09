Chelsea, critiche a Lukaku dopo il City. Tuchel lo difende: «Reparti scollati...»

L’allenatore del Chelsea Thomas Tuchel difende Romelu Lukaku dopo la prestazione contro il Manchester City

Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, al termine della partita persa contro il Manchester City difende Romelu Lukaku in conferenza stampa dopo le critiche subite per la prestazione con i Citizens.

«Non credo si debba parlare di Romelu: quando gli è arrivata la palla, i reparti erano scollati e non c’erano collegamenti in mezzo. Non è mai stato un problema e non è dipeso da lui».