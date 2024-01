Chelsea, Palmer: «Lasciare il City non era la mia intenzione»

Cole Palmer, giocatore del Chelsea, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del suo trasferimento dal Manchester City ai blues

PAROLE – «Non avrei mai voluto lasciare il City. Non era mia intenzione. Volevo partire in prestito per un anno, tornare ed essere pronto per la prima squadra. Mi hanno detto che non sarebbe stato possibile, che non potevo partire in prestito. Le opzioni erano solo restare o partire a titolo definitivo. Lì mi ha chiamato il Chelsea e ho detto di sì, che sarei andato. Sono felice di essere qua e soddisfatto per questa decisione presa».