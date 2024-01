Mauricio Pochettino, allenatore del Chelsea, ha parlato del mercato dei blues in conferenza stampa dopo la sfida contro il Preston

PAROLE – «Henderson? Non parliamo di nomi, al momento non stiamo parlando di nessun calciatore. Ho visto i proprietari del club, credo che domani faremo una chiacchierata. Non abbiamo parlato di nomi o di giocatori, per ora ci stiamo concentrando su calciatori come Andrey Santos. Domani parlerò con i proprietari e il direttore sportivo e vedremo».