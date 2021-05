Chelsea, Werner: «Ho sbagliato tanti gol, non avevo più fiducia...»

Timo Werner ha parlato del suo periodo di crisi di gol vissuto quest’anno al Chelsea

Timo Werner, attaccante del Chelsea, in una intervista al Telegraph ha parlato del periodo di crisi in fase realizzativa vissuto quest’anno a Londra.

«Ho avuto due o tre partite dopo la sosta in nazionale in cui ho sbagliato molte occasioni e, dopo questo, nella mia testa la mia fiducia era svanita. Era come se nella mia testa stessi impazzendo perché stavo fallendo quelle opportunità».