Chi è Kacper Kozlowski? Il trequartista polacco, che condivide un record con Yamal, è nel mirino del Venezia

Il Venezia mette gli occhi su Kacper Kozlowski, il trequartista polacco del Gaziantep FK che nel 2020 anticipò un record di Yamal: ecco chi è

Il Venezia di Giovanni Stroppa continua a muoversi sul mercato con l’obiettivo di costruire una rosa competitiva per il ritorno in Serie A. Dopo l’arrivo ufficiale di Toma Basic dalla Lazio, il club lagunare guarda ora a un profilo giovane, tecnico e con margini di crescita importanti. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il direttore sportivo Filippo Antonelli avrebbe messo gli occhi su Kacper Kozlowski, trequartista polacco classe 2003 attualmente in forza al Gaziantep FK.

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Il nome di Kozlowski rientra perfettamente nella linea scelta dal Venezia: un calciatore ancora giovane, già con esperienza internazionale e reduce da una stagione importante in Süper Lig. Nell’ultima annata ha collezionato 31 presenze e 2653 minuti, mettendo a referto 6 gol e 2 assist. Numeri rilevanti, soprattutto per un centrocampista offensivo, che hanno contribuito alla salvezza del Gaziantep, arrivato al dodicesimo posto con 37 punti.

Chi è Kozlowski, ruolo e caratteristiche del classe 2003

Kacper Kozlowski è nato a Koszalin il 16 ottobre 2003 ed è cresciuto come uno dei talenti più interessanti del calcio polacco. Alto 1,82 metri, nasce come trequartista, ma nel corso della carriera ha dimostrato di poter agire anche da esterno offensivo o da mezzala avanzata. Una duttilità che può renderlo prezioso per Stroppa, soprattutto in un contesto tecnico in cui serviranno soluzioni tra le linee e qualità negli ultimi metri.

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Il suo profilo è quello di un giocatore dinamico, portato alla conduzione palla al piede e alla rifinitura. Non è un regista classico, ma un elemento che ama ricevere in posizione avanzata, puntare l’uomo, creare superiorità numerica e attaccare gli spazi. La produzione offensiva dell’ultima stagione conferma una crescita importante anche in zona gol, aspetto che lo rende particolarmente interessante per una squadra neopromossa.

Chi è Kozlowski, carriera tra Polonia, Brighton e Turchia

La carriera di Kozlowski è iniziata in patria, prima nel Bałtyk Koszalin e poi nel Pogoń Szczecin, club con cui si è imposto giovanissimo. Nel gennaio 2022 è arrivato il trasferimento al Brighton, passaggio che lo ha proiettato nel calcio inglese senza però garantirgli continuità in prima squadra. Da lì sono arrivati i prestiti all’Union Saint-Gilloise e al Vitesse, esperienze utili per completarne la formazione.

La vera ripartenza è arrivata con il Gaziantep FK, dove il centrocampista polacco ha trovato minuti, responsabilità e continuità. Con il club turco ha saputo aumentare il proprio impatto offensivo, confermandosi come un giocatore ancora giovane ma già pronto per un campionato competitivo.

Chi è Kozlowski, il record con la Polonia e la pista di mercato

Il nome di Kozlowski è diventato noto anche a livello internazionale durante Euro 2020, quando con la Polonia è diventato il più giovane calciatore nella storia degli Europei a scendere in campo, a 17 anni e 246 giorni, record poi superato da Lamine Yamal a Euro 2024.

Per il Venezia, si tratterebbe di un’operazione ambiziosa ma coerente con la necessità di inserire qualità e prospettiva nella rosa. Antonelli osserva e valuta la fattibilità: Kozlowski può diventare uno dei nomi caldi del mercato lagunare.