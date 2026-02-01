Connect with us

Hanno Detto

Mercato Juve, Chiellini fa chiarezza: «Boga, Holm, Icardi: vi dico tutto! Su Kolo Muani invece…»

Published

2 ore ago

on

By

Chiellini Gran Gala

Mercato Juve, Chiellini fa il punto: «Boga, Holm, Icardi: vi dico tutto! Su Kolo Muani invece…». Le sue dichiarazioni

Giorgio Chiellini ha parlato ai microfoni di DAZN nel prepartita di Parma‑Juventus, analizzando i temi principali della sfida. Di seguito le sue dichiarazioni

BOGA E HOLM – «Cercavamo di trovare un ragazzo che potesse dare un rifiato a Yildiz, lui conosce bene il campionato italiano e può fare bene a gara in corso, poi ci aspettiamo che entri in forma per giocare anche titolare ma sta bene. Holm è un terzino affidabile, dispiace che Joao Mario non si sia integrato bene ma il calcio italiano è diverso dal calcio portoghese. Volevamo dare più fisicità e speriamo di aver fatto bene»

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

ATTACCO – «Il discorso è che Vlahovic tornerà tra un po’ e non prestissimo, quindi ci siamo sempre mossi con l’idea di prendere un attaccante. Icardi è stata una suggestione post conferenza del mister, quando il mister ha parlato benissimo di lui e Osimhen come grandi attaccanti ma non c’è stato niente di più e mi sento di escluderlo. Sugli altri nomi che sono usciti stiamo valutando»

LEGGI LE PAROLE INTEGRALI DI CHIELLINI SU JUVENTUSNEWS24

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato5 ore ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

Spalletti conferenza 02 Spalletti conferenza 02
Hanno Detto1 giorno ago

Juve, Spalletti alla vigilia del match col Parma: «Non sono stanco ma ossessionato, sul mercato e sul Galatasaray rispondo così» – VIDEO

Juve, Spalletti alla vigilia del match col Parma: «Non sono stanco ma ossessionato». Le parole del tecnico in conferenza stampa...
Change privacy settings
×