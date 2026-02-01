Mercato Juve, Chiellini fa chiarezza: «Boga, Holm, Icardi: vi dico tutto! Su Kolo Muani invece…»

Mercato Juve, Chiellini fa il punto: «Boga, Holm, Icardi: vi dico tutto! Su Kolo Muani invece…». Le sue dichiarazioni

Giorgio Chiellini ha parlato ai microfoni di DAZN nel prepartita di Parma‑Juventus, analizzando i temi principali della sfida. Di seguito le sue dichiarazioni

BOGA E HOLM – «Cercavamo di trovare un ragazzo che potesse dare un rifiato a Yildiz, lui conosce bene il campionato italiano e può fare bene a gara in corso, poi ci aspettiamo che entri in forma per giocare anche titolare ma sta bene. Holm è un terzino affidabile, dispiace che Joao Mario non si sia integrato bene ma il calcio italiano è diverso dal calcio portoghese. Volevamo dare più fisicità e speriamo di aver fatto bene»

ATTACCO – «Il discorso è che Vlahovic tornerà tra un po’ e non prestissimo, quindi ci siamo sempre mossi con l’idea di prendere un attaccante. Icardi è stata una suggestione post conferenza del mister, quando il mister ha parlato benissimo di lui e Osimhen come grandi attaccanti ma non c’è stato niente di più e mi sento di escluderlo. Sugli altri nomi che sono usciti stiamo valutando»

