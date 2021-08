Giorgio Chiellini ha commentato il rinnovo fino al 2023 con la Juventus: le dichiarazioni del capitano

Giorgio Chiellini, ai microfoni di Juventus TV, ha rilasciato una lunga intervista dopo il rinnovo fino al 2023. Le sue parole.

DECISIONE – «Alla fine questa firma era solo una formalità, nel senso che una volta capito che potevo proseguire, che il fisico mi permetteva di continuare a giocare, c’è sempre stata la volontà di entrambi di proseguire insieme. C’erano solo le tempistiche e varie situazioni che hanno ritardato questa firma ma diciamo che il rapporto talmente stretto che c’è tra me e la Juventus va oltre a tutto il resto. Non ho mai messo in dubbio il mio futuro qui».

ALLEGRI – «Ci siamo incrociati e abbiamo scherzato da buoni livornesi su varie cose. Sono contento di rivederlo, è una persona che mi ha dato tanto e ci ha dato tanto. Sono rimasto in contatto con tanti ragazzi, con lo staff e mi hanno detto che in questo inizio di stagione è bello carico e questo mi fa piacere, sono convinto che sia la persona giusta per riportare questa squadra in alto e ricreare un nuovo ciclo. Io sono qui per dare il mio contributo per tutto quello che posso fare in campo e fuori».

MONDIALE 2022 – «Il Mondiale è fra poco più di un anno e vediamo… io cerco di godermi al massimo ogni istante e di pensare al presente. Se avrò la fortuna di star bene e di poter giocare al Mondiale, ne sarò felice. Se così non sarà sarò felice lo stesso. In questi anni ho imparato che l’unico segreto è vivere con gioia il presente senza porsi obiettivi troppo lontani. Ora c’è da far girare il motore, qualche cosa va sistemata. Mi godrò partita dopo partita cercando di arrivare il più lontano possibile».

LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU JUVENTUSNEWS24