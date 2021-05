Chiellini: «Oggi ci giocavamo due stagioni. Siamo felici e festeggiamo»

Giorgio Chiellini ha parlato dopo la gara contro il Bologna che ha regalato la matematica Champions alla Juve. Le parole

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Giorgio Chiellini ha parlato dopo la gara contro il Bologna e la matematica della Champions League.

LA GARA – «Abbiamo approcciato nel modo giusto, dipendevamo dagli altri ma abbiamo vinto due coppe e la Champions ci garantisce di fare la competizione che sentiamo nostra. Oggi ci giocavamo due stagioni. Siamo felici, ora festeggiamo. Siamo contenti anche per il Mister, per chi ha giocato con lui è ancora più bello».

VIGILIA – «Vigilia? Non avevamo niente da perdere, dovevamo solo vincere. Non avevamo la pressione di avere il pallino in mano noi. Abbiamo approcciato bene la partita, la sconfitta col Milan ci ha fatto scattare qualcosa dentro. Tiriamo un sospiro di sollievo, è giusto festeggiare perché 10 giorni fa mi sembrava impossibile».

FUTURO – «Ora è impossibile parlarne. Io sono felice, non ho da dimostrar nulla. Ultima partita? Se è stata ultima bene, se ce ne saranno altre meglio ancora. Ora mi riposo due giorni e poi mi aspetta un mese e mezzo con la Nazionale».