Chiellini non ci sta: «Con il Real Madrid meritavamo almeno il pareggio»

Il difensore della Juventus, Giorgio Chiellini, ritorna sulla la partita contro i Blancos: «Per larghi tratti avremmo meritato più il pareggio»

Mercoledì sera al Berabeu andrà in scena il ritorno dei quarti di finale di Champions tra Real Madrid e Juventus. Rimonta ai limiti dell’impossibile per la formazione di Allegri, chiamata a recuperare lo 0-3 casalingo firmato Cristiano Ronaldo e Marcelo. Giorgio Chiellini, intervistato da Juventus Tv, è tornato sulla partita dell’andata, giudicando il risultato maturato, troppo severo: «Per lunghi tratti della gara di andata avremmo meritato molto più il pareggio che essere sotto di due reti – ha sostenuto – e invece ci siamo anche ritrovati con l’uomo in meno. Non ci piangiamo addosso e andiamo a Madrid con la voglia di fare una bella gara». Sulle possibilità di rimonta della Juventus: «Nel calcio e nella vita non si può mai sapere. E poi dare un bel segnale anche in vista del prossimo anno credo sarebbe importante. La partita è lunga e quindi servirà anche equilibrio, ma ci vorrà anche un pizzico di sana follia da parte di tutti».

La squadra di Allegri arriva alla gara di ritorno dopo il successo contro il Benevento in campionato: «Era una partita complicata, perché arrivava tra le due di Champions, perché c’era il primo caldo della stagione e perché affrontavamo un avversario che gioca bene e che non aveva nulla da perdere»