Juve, Chiellini nel pre gara: «Mercato? Siamo contenti di quanto fatto e di come la squadra stia crescendo»

Giorgio Chiellini ha parlato ai microfoni di Mediaset prima della sfida di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus

Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, ha parlato ai microfoni di Mediaset prima della gara tra Atalanta e Juventus, facendo il punto sui bianconeri e i temi principali della sfida dei quarti di finale di Coppa Italia. Ecco le sue dichiarazioni.

LA PAROLE

SUL MATCH – «Entrambe le squadre ci tengono tanto come è normale che sia. Entrambe cercheranno di vincere per andare avanti. Consapevoli della difficoltà e dell’intensità che ci vorrà per tenergli testa. Ci crediamo».

RAMMARICO PER IL MANCATO ACQUISTO DI UN ATTACCANTE? – «Penso che abbiamo scandagliato il mercato cercando tante situazioni che potevano aiutarci per sopperire all’assenza di Vlahovic. E’ da capire come rientrerà. Siamo contenti di quanto fatto e di come la squadra stia crescendo. Abbiamo giocatori che hanno preso fiducia e sono importanti, adesso stanno giocando con continuità più o meno gli stessi 11. Contenti che rientra Gatti dall’operazione al ginocchio».

