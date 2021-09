Chiellini: «Potrei esserci al Mondiale. Juve? Abbiamo bisogno di tempo»

Chiellini ha parlato del momento della Juventus dopo il ritorno di Allegri. Le dichiarazioni del capitano bianconero

A dialogo con il giornalista Maurizio Crosetti, durante l’evento ​Italian Tech Week 2021, Giorgio Chiellini ha parlato di Juventus e non solo. Ecco le sue dichiarazioni.

JUVENTUS – «Come in tutte le cose serve del tempo per trovare un nuovo equilibrio. Quando ci sono scossoni ci vuole tempo per riassestarsi. Nel mondo di oggi non c’è pazienza e non c’è tempo. Bisogna cercare di ottimizzare questo tempo, ma ci vuole pazienza. Dobbiamo mantenere equilibrio, tenere la nave anche in un mare di tempesta. Tutto ancora possibile? Sì, la nave arriverà in porto, con tanto sacrificio e lavoro».

NAZIONALE – «Non mi aspettavo di diventare il meme dell’estate».

SOCIAL – «La vita social nel calcio la uso per tenermi vicino ai tanti fan e per condividere i messaggi che ci tengo a far recapitare all’esterno. Ma sono una persona che ci tiene a mantenere un po’ di privacy».

DATI – «La sera prima di una partita passo trenta minuti a studiarmi dati e video degli avversari. Tanti anni fa questo non sarebbe stato possibile. Li uso per vedere come sto, per misurare le prestazioni».

OBIETTIVO MONDIALE – «Potrei anche esserci, adesso sto bene, ma bisogna pensare al presente».