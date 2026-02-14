Chiellini pre Inter Juve: «Loro la squadra più forte del campionato da anni, abbiamo una speranza». Le parole del dirigente bianconero

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Giorgio Chiellini ha parlato così poco prima del calcio d’inizio di Inter Juventus.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

PARTITA – «Speriamo di dare una mano per tenere il campionato aperto. Sono la squadra più forte del campionato da tanti anni, bisogna dare merito alla società. Sarà una partita bella e difficile. Oggi speriamo di avere una conferma delle prestazioni degli ultimi mesi, cercando di limitare gli errori che stiamo pagando. Fare una prestazione bella qui a San Siro sarebbe una conferma importante».

PIANO GARA – «Più o meno abbiamo giocato sempre con questi giocatori, poi Conceiçao non è stato sempre disponibile, però la partita la andiamo a giocare con quelle che sono le nostre caratteristiche, è chiaro che dobbiamo puntare sul gioco, sul possesso palla, non possiamo metterla sulla fisicità con i loro difensori soprattutto, perchè hanno qualcosa in più da quel punto di vista e cercheremo di portarli in zone a loro scomode e in situazioni dove magari riescono ad essere meno efficaci. E’ chiaro che giocando a lanci lunghi con Conceiçao, Yildiz e David, contro Akanji, Bisseck e Bastoni, non ne prendiamo uno».

KOOPMEINERS – «Koop ha fatto un’ottima partita contro la Lazio, lo merita. Tra l’altro sfortunato sul gol perchè poi a parte il fuorigioco era riuscito anche a fare gol e a volte può anche servirgli a lui per fare un salto di qualità. Però sta bene, si sta allenando bene, deve ancora sicuramente riuscire a fare quello che ci aveva fatto vedere all’Atalanta, ma siamo contenti dell’apporto che sta dando ed è tranquillo, non è che si lamenta o altro, è pronto e sicuramente sarà parte della partita nel secondo tempo».