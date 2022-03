Chiellini, svelato il suo erede: «È un carro armato come lui»

In esclusiva per Juventusnews24, Antonio Alessandria ha svelato uno dei possibili eredi del capitano bianconero Giorgio Chiellini

LE PAROLE – «Si avvicina molto Chiellini come caratteristiche. Diego è un giocatore che ha un’esuberanza fisica importante. Qualcuno diceva che era un armadio…io l’ho sempre definito come un carro armato. La sua struttura fisica è la sua qualità principale, ma è anche abbastanza veloce nonostante sia un “sacramento” di un metro e novanta. Non lo vedo da tanto tempo e non so se è cresciuto ancora di più dal punto di vista muscolare…Questa esuberanza fisica balzò agli occhi già tre anni fa».

