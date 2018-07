Federico Chiesa allontana le voci di calciomercato durante la presentazione della squadra dal ritiro di Moena: il talento viola si dice orgoglioso di far parte del gruppo Fiorentina

Federico Chiesa non si fa influenzare dal calciomercato: sul talento della Fiorentina non cessano mai le voci di interesse delle big, ma lui appare sereno nel suo presente in viola. L’esterno classe 1997, durante la presentazione della squadra nel ritiro di Moena, ha parlato così davanti a cronisti e tifosi: «E’ bellissimo vedere tanta gente in questa serata particolare, ci state dimostrando tanto affetto così come lo avete fatto l’anno scorso nei momenti più difficili».

Poi, un pensiero al compianto Davide Astori: «Davide è sempre con noi, è il nostro dodicesimo uomo in campo. Sono davvero felice di far parte di questo gruppo fatto di grandissimi uomini». Chiesa, dichiarazioni d’amore e d’orgoglio verso il suo suo presente con la maglia della Fiorentina.