Juventus e Fiorentina alle grandi manovre. Pjaca può andare in viola (c’è anche il Valencia) per uno sconto su Federico Chiesa

Tu dai a me e io in cambio faccio un favore a te. Sembra essere partita con questo principio la trattativa tra Juventus e Fiorentina per Marko Pjaca. Il gioiellino croato, reduce da un grave infortunio, e convocato al Mondiale, può lasciare la Juve. Il giocatore ha bisogno di giocare con continuità e alla Juve non può avere il posto fisso garantito. La Fiorentina ha già l’intesa con il giocatore ma non ha ancora trovato l’accordo definitivo con la Vecchia Signora (si lavora per il prestito secco con diritto di riscatto per la Fiorentina e controriscatto per la Juve).

Le parti continuano a trattare ma non riescono a trovare un punto d’accordo e nelle ultime ore si è rifatto sotto il Valencia che con Jorge Mendes potrebbe strappare Pjaca alla Fiorentina. La Juve però lavora per il futuro e, secondo Tuttosport, potrebbe girare il croato alla Fiorentina per mettere le mani su Federico Chiesa. Marko passerebbe ai viola in questa stagione e la Juve otterrebbe uno sconto per il gioiello viola classe ’97 in visto di un assalto futuro, magari già nella prossima stagione. Su Chiesa ci sono tutte le big della Serie A (piace anche all’estero) e la Juve allungherebbe le mani sul talento viola.