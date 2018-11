Chiesa e Barella alla prova del 9: San Siro vi aspetta

I due giovani talenti italiani della Nazionale chiamati al grande salto. Chiesa-Barella alla prova di San Siro con la maglia azzurra

Tra Nazionale e mercato? San Siro attende la Nazionale. Torna l’entusiasmo per l’Italia pallonara con oltre 70mila spettatori pronti a sostenere gli azzurri. San Siro vuole lasciare alle spalle la delusione di un anno fa con la Svezia, vuole cancellare quell’episodio e vuole ripartire da Italia-Portogallo. Una sfida importante per la Nations League: l’Italia in caso di vittoria potrebbe continuare a sperare per il primo posto, poi dovrà attendere la sfida tra i portoghesi e la Polonia. Mancini si affida al duo Chiesa–Barella per rilanciare la Nazionale.

Due classe ’97 tra i più importanti del panorama calcistico italiano ed europeo. L’esterno d’attacco della Fiorentina e il centrocampista centrale del Cagliari sono chiamati al grande salto dopo gli ottimi risultati con i rispettivi club. I due sono attesi alla prova della maturità a San Siro e chissà che proprio San Siro non diventi la casa del futuro: entrambi nel mirino di Inter e Milan (ma non solo), potrebbero lasciare i rispettivi club tra gennaio (difficile) e giugno. Aspettando la Champions, oggi il loro palcoscenico è l’Italia di Mancini e l’Italia li attende e vuole voltare pagina.