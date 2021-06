Chiesa: «Emozionato per l’Italia. Mi farò trovare pronto agli ottavi»

Federico Chiesa ha parlato al termine della gara tra Italia e Galles a EURO 2020. Le parole dell’esterno della Juventus

Federico Chiesa ha commentato la prestazione dell’Italia ai microfoni di Rai Sport. La sua analisi del match con il Galles.

PARTITA – «Per me è una grande emozione aver giocato questa partita, oggi abbiamo dimostrato che tutti i giocatori fanno la prestazione e non dipende dai singoli».

SCELTE MANCINI – «Come sempre mi tengo pronto, appena il mister mi butterà in campo mi farò trovare pronto. Per me è un orgoglio e un sogno indossare la maglia dell’Italia all’Europeo».

CALDO – «Pensavo facesse più caldo, il fatto di giocare bene non ti fa soffrire tanto il caldo: quando tutti sono coinvolti e te lo dimentichi».

PREMIO MIGLIORE IN CAMPO – «Lo meritava anche lui (Pessina ndr) ma tutti quanti. Verratti? Averlo in capo è fantastico, anche oggi ha dimostrato di essere un fuoriclasse, ha giocato per anni ad altissimi livelli al psg»,

OBIETTIVO – «Non voglio dire niente ma facciamo bene a sognare».