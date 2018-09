Gol Chiesa o autogol Skriniar in Inter-Fiorentina? La decisione

Gol di Federico Chiesa o autogol di Milan Skriniar in Inter-Fiorentina, 6ª giornata di Serie A, 2018/2019? Le indicazioni per il Fantacalcio

La Fiorentina ha trovato il gol del pareggio nel corso del secondo tempo con l’Inter. Un destro da fuori di Federico Chiesa, deviato da Milan Skriniar, ha regalato l’1-1 al club viola allenato dall’ex Pioli. Ma è gol del giocatore della Fiorentina o è autogol del nerazzurro? La deviazione è decisiva ma il pallone calciato dal numero 25 viola era indirizzato verso la porta e per questo la Lega calcio ha assegnato la rete a Federico Chiesa.

Inter-Fiorentina sono sull’1-1 dopo un’ora di gioco. Mauro Icardi ha trovato il 1° gol stagionale in Serie A segnando il calcio di rigore procurato da Candreva per un fallo di mani in area da parte di Vitor Hugo, difensore della Fiorentina. La formazione ospite nella ripresa è entrata con il giusto piglio e ha trovato immediatamente il pareggio con un recupero palla di Benassi sulla trequarti che ha poi favorito l’avanzata del figlio d’arte della Fiorentina che ha calciato dal limite dell’area e ha trovato la deviazione fortuita da parte di Milan Skriniar. Come detto, la deviazione è decisiva ma il tiro era indirizzato verso la porta e il gol è stato assegnato a Federico Chiesa.