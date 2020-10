Chiesa Juventus: visite mediche in corso a Firenze per il futuro bianconero

Federico Chiesa sta sostenendo le visite mediche a Firenze: dopo il rinnovo con i viola, diventerà un calciatore della Juve

Federico Chiesa sarà un calciatore della Juventus. L’esterno al momento si trova a Firenze dove sta sostenendo le visite mediche di rito, come riportato da Sky Sport.

Chiesa, dopo il rinnovo con la Fiorentina, si trasferirà alla Juventus in prestito biennale con obbligo di riscatto: 2 milioni di prestito per il primo anno, 8 per il secondo. L’obbligo di riscatto è fissato a 40 milioni. L’obbligo scatta se il piazzamento della Juve in Serie A è tra le prime 4. Chiesa deve giocare il 60% delle partite per almeno trenta minuti e raggiungere 10 gol e 10 assist.