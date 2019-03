Chievo-Cagliari DIRETTA LIVE | Cronaca – Moviola – Pagelle – Sintesi

Chievo-Cagliari, 29ª giornata Serie A 2018/2019: cronca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, moviola, pagelle, sintesi e tabellino

Il Chievo di Domenico Di Carlo viene sconfitto dal Cagliari dell’ex Rolando Maran nell’anticipo della 29ª giornata di Serie A. Termina 3-0 per i sardi, parte bene il Chievo ma poi incredibilmente il Cagliari realizza ben tre reti nel primo tempo, con Pisacane, Joao Pedro e Ionita. Chievo generoso nella ripresa, ma che dopo l’espulsione di Depaoli, si deve arrendere a questa ennesima sconfitta.

Chievo-Cagliari 0-3: pagelle e tabellino

MARCATORI: 17′ Pisacane, 33′ João Pedro, 43′ Ionita



CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino 6; Depaoli 4.5, Andreolli 5.5, Barba 5, Jaroszynski 5 (53′ Bani 5.5); Leris 5.5, Dioussé 5.5(77′ Rigoni), Hetemaj 5; Giaccherini 5.5; Stepinski 6, Meggiorini 5.5 (73′ Pucciarelli 5.5). Allenatore: Domenico Di Carlo

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno 7.5; Cacciatore 7, Ceppitelli 6.5, Pisacane 7, Lu.Pellegrini 7; Faragò 6.5, Cigarini 6, Ionita 7 (81’Deiola sv.); Barella 8; João Pedro 7 (80′ Birsa sv.), Thereau 5 (70′ Cerri 5.5). Allenatore: Rolando Maran

ARBITRO: Abisso di Palermo

AMMONITI: Depaoli 2 volte, Leris, Meggiorini (CH), Faragò (CA), Bani (CH), Cerri (CA), Giaccherini (CH), Cigarini (CA)

ESPULSI: 53′ Depaoli (CH)

Chievo-Cagliari 0-3: diretta live, moviola e sintesi

Termina la gara del Bentegodi, vince nettamente il Cagliari sul Chievo per 3-0. Le reti tutte nel primo tempo, di Pisacane, Joao Pedro ed Ionita. La squadra di Di Carlo rimasta anche in 10, non meritava una sconfitta così ampia, Cragno infatti ha compiuto diverse parate.

88′ AMMONITO CIGARINI DEL CAGLIARI

87′ – ALTRO GIALLO PER IL CHIEVO. Si tratta di Giaccherini

72′ – AMMONITO CERRI DEL CAGLIARI

71′ – AMMONITO BANI DEL CHIEVO

70′ – PRIMA SOSTITUZIONE CAGLIARI: Entra Cerri per Thereau

62′ – AMMONIZIONE CHIEVO: Giallo a Meggiorini che eccede nelle proteste con l’arbitro Abisso.

59′ – AMMONIZIONE CHIEVO: Ammonizione a Leris per fallo di frustrazione su Pisacane.

54′ – AMMONIZIONE CAGLIARI: Giallo ai danni di Faragò per un’entrata pericolosa.

53′ – SOSTITUZIONE CHIEVO: Esce Jaroszynski, al suo posto spazio a Bani.

52′ – ESPULSIONE CHIEVO! Entrata con il piede a martello di Depaoli su Cigarini all’altezza della metà campo, secondo giallo e rosso ai danni dell’esterno destro gialloblù, che lascia i suoi compagni in 10 uomini.

46′ – INIZIA IL SECONDO TEMPO!

45′ + 2 – FINISCE IL PRIMO TEMPO! Il Cagliari conduce 3-0 sul Chievo dopo i primi 45′.

44′ – GOL DEL CAGLIARI, IONITA! Tris del Cagliari al Bentegodi, Ionita in tuffo da centro area finalizza un bel cross dalla destra di Cacciatore.

38 – PALO DEL CHIEVO, STEPINSKI! Su corner dalla sinistra, Stepinski ruba il tempo a Pisacane e Thereau e di testa colpisce in pieno il palo a Cragno battuto.

33′ – GOL DEL CAGLIARI, JOAO PEDRO! Grande azione di Barella, che dopo 30 metri palla al piede serve una gran palla a João Pedro: destro a giro imparabile per Sorrentino e raddoppio rossoblù a Verona.

22′ – AMMONIZIONE CHIEVO: Depaoli stende Ionita sulla sinistra e si becca il primo cartellino giallo del match.

17′ – GOl DEL CAGLIARI, PISACANE! Rossoblù in vantaggio al primo vero affondo al Bentegodi: corner dalla sinistra di Luca Pellegrini e stacco vincente a centro area di Pisacane, lasciato colpevolmente libero a centro area dai difensori avversari.

1′ – INIZIA L’ANTICIPO FRA CHIEVO E CAGLIARI!



Chievo-Cagliari: formazioni ufficiali

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Andreolli, Barba, Jaroszynski; Leris, Dioussé, Hetemaj; Giaccherini; Stepinski, Meggiorini. A disposizione: Semper, Rossettini, Bani, Cesar, Frey, N. Rigoni, Piazon, Kiyine, Pucciarelli, Vignato, Djordjevic, Pellissier. Allenatore: Domenico Di Carlo

📣 E adesso il nostro XI scelto da @MisterDiCarlo per la sfida al #Cagliari! Forza ragazzi, facciamo nostro questo venerdì sera di @SerieA! Forza gialloblù! 💛💙#LaGenteComeNoiNonMollaMai #ChievoCagliari pic.twitter.com/SCG4vqeKBS — A.C. ChievoVerona (@ACChievoVerona) March 29, 2019

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Cacciatore, Ceppitelli, Pisacane, Lu. Pellegrini; Faragò, Cigarini, Ionita; Barella; João Pedro, Thereau. A disposizione: Aresti, Rafael, Lykogiannis, Romagna, Srna, Birsa, Bradaric, Deiola, Oliva, Padoin, Cerri, Despodov. Allenatore: Rolando Maran

Chievo-Cagliari: probabili formazioni

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Bani, Barba, Jaroszynski; Leris, N. Rigoni, Hetemaj; Giaccherini; Pellissier, Meggiorini. Allenatore: Domenico Di Carlo

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Lu. Pellegrini; Ionita, Cigarini, Padoni; Barella; Birsa, João Pedro. Allenatore: Rolando Maran

Chievo-Cagliari Streaming: dove vederla in tv

Chievo-Cagliari sarà trasmessa a partire dalle ore 20.30 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box, in HD 241) e Sky Calcio 1 (canale 251 dello Sky Box in HD), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.